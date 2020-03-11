Випуск новин за 18:00: Вплив коронавірусу на економіку. Ситуація у супермаркатех Києва

У випуску новин за 11 березня станом на 18:00 – економіст Андрій Блінов розповів, чого очікувати українській та світовій економікам через поширення коронавірусу. Найбільше на ринок може вплинути паніка, а не обмежувальні заходи. Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні. Після цього люди почали масово скуповувати товари першої необхідності у супермаркетах.

Також у випуску: Як захиститися від коронавірусу та не піддатися паніці: поради експертів.