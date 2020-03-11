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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 18:00: Вплив коронавірусу на економіку. Ситуація у супермаркатех Києва

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 18:00 – економіст Андрій Блінов розповів, чого очікувати українській та світовій економікам через поширення коронавірусу. Найбільше на ринок може вплинути паніка, а не обмежувальні заходи. Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на загальнонаціональному рівні. Після цього люди почали масово скуповувати товари першої необхідності у супермаркетах.

      Також у випуску:

      Як захиститися від коронавірусу та не піддатися паніці: поради експертів.

      Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
      сьогодні
      Теги: Новини України Новини Києва Випуск новин
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