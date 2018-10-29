Випуск новин за 18:00: Врятовані вівці з Чорноморського порту. Недоторканність депутатів
У випуску новин за 29 жовтня станом на 18:00 – через врятованих овець з Чорноморського порту трьом областям загрожує карантин. Депутати шукають можливість нарешті зняти з себе недоторканність, кожен раз перед виборами вони обіцяють це зробити, а після них забувають.
Також у випуску:
Нова хитрість для зняття депутської недоторканності.
Якщо в овець з Чорноморського порту буде вивлено захворювання, Україні загрожуватимуть санкції.
Джерело: 24 канал
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