Випуск новин за 18:00: Врятовані вівці з Чорноморського порту. Недоторканність депутатів

У випуску новин за 29 жовтня станом на 18:00 – через врятованих овець з Чорноморського порту трьом областям загрожує карантин. Депутати шукають можливість нарешті зняти з себе недоторканність, кожен раз перед виборами вони обіцяють це зробити, а після них забувають.

Також у випуску: Нова хитрість для зняття депутської недоторканності. Якщо в овець з Чорноморського порту буде вивлено захворювання, Україні загрожуватимуть санкції.