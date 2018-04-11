Випуск новин за 18:00: Як вплине падіння рубля на гривню. Невтішні новини зі Сходу

У випуску новин за 11 квітня станом на 18:00 – виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко заявив, що падіння рубля негативно вплине на українську економіку. Четверо мирних мешканців загинуло внаслідок підриву автомобіля на Луганщині. За попередніми даними, їх автомобіль підірвався на протитанковій міні.

Також у випуску: Як росіяни реагують на зниження курсу рубля. За гречку на виборах садитимуть у тюрму і кандидатів, і виборців. Політичні настрої американської еліти.