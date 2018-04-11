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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Випуск новин за 18:00: Як вплине падіння рубля на гривню. Невтішні новини зі Сходу

Випуск новин 107 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 квітня станом на 18:00 – виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко заявив, що падіння рубля негативно вплине на українську економіку. Четверо мирних мешканців загинуло внаслідок підриву автомобіля на Луганщині. За попередніми даними, їх автомобіль підірвався на протитанковій міні.

Також у випуску:

Як росіяни реагують на зниження курсу рубля.

За гречку на виборах садитимуть у тюрму і кандидатів, і виборців.

Політичні настрої американської еліти.

Теги: Новини України Випуск новин Новини Росії Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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