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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 18:00: Ймовірні перші леді України. План боротьби з корупцією

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 лютого станом на 18:00 – 31 березня в Україні відбудуться президентські вибори, ЦВК вже завершила реєструвати кандидатів. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто ж має шанс стати першою леді або першим джентельменом країни. Поки що лише четверо кандидатів у президенти підтримали план боротьби з корупцією, який запропонували антикорупційні організації.

      Також у випуску: 

      У ЦВК зареєстрували 30 кандидатів на участь у президентських виборах, ще 38 заяв – на розгляді.

      Нові рейтинги кандидатів у президенти: лідирує шоумен Володимир Зеленський.

      Як побороти корупцію в Україні.

       

      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин Корупція
      Джерело: 24 канал
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