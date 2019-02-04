Випуск новин за 18:00: Ймовірні перші леді України. План боротьби з корупцією

У випуску новин за 4 лютого станом на 18:00 – 31 березня в Україні відбудуться президентські вибори, ЦВК вже завершила реєструвати кандидатів. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто ж має шанс стати першою леді або першим джентельменом країни. Поки що лише четверо кандидатів у президенти підтримали план боротьби з корупцією, який запропонували антикорупційні організації.

Також у випуску: У ЦВК зареєстрували 30 кандидатів на участь у президентських виборах, ще 38 заяв – на розгляді. Нові рейтинги кандидатів у президенти: лідирує шоумен Володимир Зеленський. Як побороти корупцію в Україні.