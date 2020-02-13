Випуск новин за 18:00: Законопроєкт про приватні армії в Україні. Рейтинг довіри до Зеленського

У випуску новин за 13 лютого станом на 18:00 – у Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний легалізувати приватні військові компанії – бійців, що не належатимуть владі. Проте воюватимуть вони виключно за кордоном і не зможуть допомогти Україні відбитися від Росії. Рейтинг довіри до Володимира Зеленського може почати падати весною 2020 року, таку думку висловив політолог Олександр Солонтай.

Також у випуску: Українець з Ухані, де вирує коронавірус, розповів про ситуацію.