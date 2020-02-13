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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 18:00: Законопроєкт про приватні армії в Україні. Рейтинг довіри до Зеленського

      Випуск новин

      У випуску новин за 13 лютого станом на 18:00 – у Раді зареєстрували законопроєкт, покликаний легалізувати приватні військові компанії – бійців, що не належатимуть владі. Проте воюватимуть вони виключно за кордоном і не зможуть допомогти Україні відбитися від Росії. Рейтинг довіри до Володимира Зеленського може почати падати весною 2020 року, таку думку висловив політолог Олександр Солонтай.

      Також у випуску:

      Українець з Ухані, де вирує коронавірус, розповів про ситуацію.

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      Теги: Законодавство Рейтинги Володимир Зеленський Випуск новин
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