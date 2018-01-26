Випуск новин за 18:00: Завершення економічного форуму. Нові члени ЦВК
Випуск новин 19:11, сьогодні 37 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 січня станом на 18:00 – у швейцарському Давосі завершується цьогорічний економічний форум. Президент Петро Порошенко підписав подання і пропонує призначити 14 нових членів Центральної виборчої комісії.
Також у випуску:
Черговий скандал: у Сеймі Польщі схвалили закон про заборону так званого "бандеризму".
Стартував другий тур виборів, у який вийшли двоє кандидатів – нинішній глава держави Мілош Земан і колишній президент чеської Академії наук Їржі Драгож.
Сюжет 24 Каналу про війну на Донбасі днями обговорювали у Парламентській асамблеї Ради Європи.
Джерело: 24 Канал
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