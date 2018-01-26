Випуск новин за 18:00: Завершення економічного форуму. Нові члени ЦВК

У випуску новин за 26 січня станом на 18:00 – у швейцарському Давосі завершується цьогорічний економічний форум. Президент Петро Порошенко підписав подання і пропонує призначити 14 нових членів Центральної виборчої комісії.

Також у випуску: Черговий скандал: у Сеймі Польщі схвалили закон про заборону так званого "бандеризму". Стартував другий тур виборів, у який вийшли двоє кандидатів – нинішній глава держави Мілош Земан і колишній президент чеської Академії наук Їржі Драгож. Сюжет 24 Каналу про війну на Донбасі днями обговорювали у Парламентській асамблеї Ради Європи.