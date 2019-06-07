Випуск новин за 18:00: Заява Зеленського про втрату РФ контролю над бойовиками. Партія Гройсмана
У випуску новин за 7 червня станом на 18:00 – на загострення на передовій нарешті відреагував і президент. Він заявив "Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами". Проте його слова обурили бійців ЗСУ. Свою команду Гройсман сформував в основному з гравців з чужої збірної – з "Народного фронту" – Лілії Гриневич, Євгена Нищука, Павла Петренка, Андрія Тетерука.
Також у випуску:
Бойко і Медведчук знову полетіли до Росії, не зважаючи на осуд українців.
В результаті обстрілів загинули два бійці полку "Азов".
Джерело: 24 канал
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