У випуску новин за 7 червня станом на 18:00 – на загострення на передовій нарешті відреагував і президент. Він заявив "Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами". Проте його слова обурили бійців ЗСУ. Свою команду Гройсман сформував в основному з гравців з чужої збірної – з "Народного фронту" – Лілії Гриневич, Євгена Нищука, Павла Петренка, Андрія Тетерука.

Також у випуску: Бойко і Медведчук знову полетіли до Росії, не зважаючи на осуд українців. В результаті обстрілів загинули два бійці полку "Азов".

Джерело: 24 канал