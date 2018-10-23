Випуск новин за 18:00: Збитки від аварії з краном у Києві. Рибальство в Азовському морі
У випуску новин за 23 жовтня станом на 18:00 – у Києві вантажний кран протаранив майже 20 авто, загальні збитки постраждалих власників оцінюють у суму до трьох мільйонів гривень. Депутати Європарламенту планують засудити дії Росії у Азовському морі, що порушують міжнародне право, тим часом у Києві триває "30-а сесія російсько-української комісії з питань рибальства у Азовському морі".
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Джерело: 24 канал
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