Випуск новин за 18:00: Збитки від аварії з краном у Києві. Рибальство в Азовському морі

У випуску новин за 23 жовтня станом на 18:00 – у Києві вантажний кран протаранив майже 20 авто, загальні збитки постраждалих власників оцінюють у суму до трьох мільйонів гривень. Депутати Європарламенту планують засудити дії Росії у Азовському морі, що порушують міжнародне право, тим часом у Києві триває "30-а сесія російсько-української комісії з питань рибальства у Азовському морі".

Також у випуску: Останнє слово президента-втікача Віктора Януковича українці так і не почули.