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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 18:00: Зміни до виборчого законодавства. 100 тисяч підписів за Сенцова

Випуск новин 14 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 вересня станом на 18:00 – активісти під Верховною Радою вимагають змінити "виборчу систему Януковича". Петиція на підтримку Олега Сенцова набрала необхідні 100 тисяч підписів.

Також у випуску:

У Києві на Трухановому острові просто посеред лісу впав гвинтокрил, постраждали двоє пілотів.

Як працюють з медіа потенційні кандидати у президенти України.

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Законодавство
Джерело: 24 канал
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