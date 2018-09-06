Випуск новин за 18:00: Зміни до виборчого законодавства. 100 тисяч підписів за Сенцова

У випуску новин за 6 вересня станом на 18:00 – активісти під Верховною Радою вимагають змінити "виборчу систему Януковича". Петиція на підтримку Олега Сенцова набрала необхідні 100 тисяч підписів.

Також у випуску: У Києві на Трухановому острові просто посеред лісу впав гвинтокрил, постраждали двоє пілотів. Як працюють з медіа потенційні кандидати у президенти України.