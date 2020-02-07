Випуск новин за 18:00: Зниження премії міністрам. Затори у Києві

У випуску новин за 7 лютого станом на 18:00 – Гончарук пообіцяв знизити премії урядовцям. Проте заявив, що зарплата політиків складатиме 3-5 середніх заробітних плат. Київ зараз перебуває на третьому місці за рівнем заторів у Європі і на 12 у світі. Проаналізували понад 400 великих міст, гірше лише у Москві та Стамбулі.

Також у випуску: Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко так захопився записом сторіс для соціальної мережі Instagram, що не встиг проголосувати. Рада розглянула лише 200 правок законопроєкту про ринок землі із чотирьох тисяч.