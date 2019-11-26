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      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Випуск новин за 18:00: Звернення ДБР до ГПУ щодо Федини. Чи вистачить газу взимку

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 18:00 – звернення з проханням зняти депутатську недоторканність із Софії Федини за погрози президенту надіслало ДБР до ГПУ. Олександр Нарбут, президент Київського інституту енергетичних досліджень, розповів, чи вистачить Україні газу взимку.

      Також у випуску:

      Українському режисеру Олегу Сенцову в Європейському парламенті нарешті вручили премію за свободу думки – імені Сахарова.

      Вищий антикорупційний суд має обрати запобіжний захід Андрію Садовому.

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      Теги: Випуск новин Софія Федина Газ
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