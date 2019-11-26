Випуск новин за 18:00: Звернення ДБР до ГПУ щодо Федини. Чи вистачить газу взимку

У випуску новин за 26 листопада станом на 18:00 – звернення з проханням зняти депутатську недоторканність із Софії Федини за погрози президенту надіслало ДБР до ГПУ. Олександр Нарбут, президент Київського інституту енергетичних досліджень, розповів, чи вистачить Україні газу взимку.

Також у випуску: Українському режисеру Олегу Сенцову в Європейському парламенті нарешті вручили премію за свободу думки – імені Сахарова. Вищий антикорупційний суд має обрати запобіжний захід Андрію Садовому.