Випуск новин за 18:00: Звернення ДБР до ГПУ щодо Федини. Чи вистачить газу взимку
У випуску новин за 26 листопада станом на 18:00 – звернення з проханням зняти депутатську недоторканність із Софії Федини за погрози президенту надіслало ДБР до ГПУ. Олександр Нарбут, президент Київського інституту енергетичних досліджень, розповів, чи вистачить Україні газу взимку.
Також у випуску:
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