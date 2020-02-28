Випуск новин за 18:00: Звернення Ердогана до НАТО. Нестача тест-систем на коронавірус

У випуску новин за 28 лютого станом на 18:00 – війська Асада вдарили по турецьких позиціях, через що загинули 34 військові, ще майже 40 осіб поранено. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до НАТО, аби там ухвалили подальший план дій. Голова організації "Інфекційний контроль в Україні" заявив, що через нестачу тест-систем на коронавірус, хвороба вже могла пробратися в країну.

Також у випуску: У Кабміні виділили 67 мільйонів гривень на закупівлю медичних засобів для запобігання поширенню коронавірусу в Україні.