Випуск новин за 18:00: Звільнення заручника. Візит Волкера

У випуску новин за 24 січня станом на 18:00 – ще одного українського військовослужбовця звільнили із полону терористів. Візит Курта Волкера на Донбас скасували.

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Вже сьогодні в Україну повернуть тіла українців, які загинули під час терористичної атаки у Кабулі.

Джозеф Байден заявив про регрес у боротьбі з корупцією в Україні.

У Каліфорнії Tesla на автопілоті потрапила в ДТП.