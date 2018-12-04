Випуск новин за 18:00: Звинувачення Росії проти України. Зустріч Порошенка з сім'ями моряків

У випуску новин за 4 грудня станом на 18:00 – Держдума Росії звернулася до парламентарів світу із закликом засудити дії України в Азовському морі. За словами РФ, саме українська сторона спровокувала конфлікт. Президент України Петро Порошенко зустрівся із сім'ями полонених українських моряків, де заявив, що не піде на жоден компроміс з Російською Федерацією.

Також у випуску: Наслідки російської блокади в Азовському морі. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Список адвокатів для українських полонених моряків.