Випуск новин за 19:00: Футболіст Хорватії уникнув дискваліфікації. Новини з фронту

Випуск новин за 19:00: Футболіст Хорватії уникнув дискваліфікації. Новини з фронтуВипуск новин 30 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 липня станом на 19:00 – жовта картка за "Слава Україні!" – хорватському футболістові Домагойю Віду, йому попередження за цей вислів висунула ФІФА. А на Донбасі не змовкає стрілецька зброя, таке нині "хлібне перемир'я" на сході України. Загалом, ворог 13 разів обстрілював наші позиції.
Також у випуску:
У Таїланді врятували вже шістьох хлопців, які застрягли у печері.
У Росії почали називати військові частини на честь українських міст.
На Сумщині проходить фестиваль різбярства.
Джерело: 24 Канал
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