Випуск новин за 19:00: Футболіст Хорватії уникнув дискваліфікації. Новини з фронту

У випуску новин за 8 липня станом на 19:00 – жовта картка за "Слава Україні!" – хорватському футболістові Домагойю Віду, йому попередження за цей вислів висунула ФІФА. А на Донбасі не змовкає стрілецька зброя, таке нині "хлібне перемир'я" на сході України. Загалом, ворог 13 разів обстрілював наші позиції.

Також у випуску: У Таїланді врятували вже шістьох хлопців, які застрягли у печері. У Росії почали називати військові частини на честь українських міст. На Сумщині проходить фестиваль різбярства.