Випуск новин за 19:00: Протести в Одесі. Навчання курсантів тхеквондо у Житомирі

У випуску новин за 18 листопада станом на 19:00 – чималий затор утворився на Одещині біля села Крижанівка, там люди заблокували трасу Одеса-Южне. Учасники акції – жителі житлового комплексу "Європейський" через відсутність тепла у домівках. Курсанти Житомирського військового інституту, крім звичних прийомів рукопашного бою освоюють ще й бойове мистецтво тхеквондо.

Також у випуску: Затримали одного із грабіжників, який пограбував інкасаторів в Ірпені, що на Київщині. Російські ЗМІ повідомили, що Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані". До річниці Революції Гідності журналісти підготували матеріал, який має нагадати всім громадянам про самопожертви, щедрість і непохитну віру.