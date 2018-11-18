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      Випуск новин за 19:00: Протести в Одесі. Навчання курсантів тхеквондо у Житомирі

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 листопада станом на 19:00 – чималий затор утворився на Одещині біля села Крижанівка, там люди заблокували трасу Одеса-Южне. Учасники акції – жителі житлового комплексу "Європейський" через відсутність тепла у домівках. Курсанти Житомирського військового інституту, крім звичних прийомів рукопашного бою освоюють ще й бойове мистецтво тхеквондо.

      Також у випуску:

      Затримали одного із грабіжників, який пограбував інкасаторів в Ірпені, що на Київщині.

      Російські ЗМІ повідомили, що Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані".

      До річниці Революції Гідності журналісти підготували матеріал, який має нагадати всім громадянам про самопожертви, щедрість і непохитну віру.

      Теги: Випуск новин протести Новини Одеси Опалювальний сезон Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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