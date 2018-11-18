Випуск новин за 19:00: Протести в Одесі. Навчання курсантів тхеквондо у Житомирі
У випуску новин за 18 листопада станом на 19:00 – чималий затор утворився на Одещині біля села Крижанівка, там люди заблокували трасу Одеса-Южне. Учасники акції – жителі житлового комплексу "Європейський" через відсутність тепла у домівках. Курсанти Житомирського військового інституту, крім звичних прийомів рукопашного бою освоюють ще й бойове мистецтво тхеквондо.
Також у випуску:
Затримали одного із грабіжників, який пограбував інкасаторів в Ірпені, що на Київщині.
Російські ЗМІ повідомили, що Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані".
До річниці Революції Гідності журналісти підготували матеріал, який має нагадати всім громадянам про самопожертви, щедрість і непохитну віру.
Джерело: 24 канал
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