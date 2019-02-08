Випуск новин за 19:00: Аваков і контроль над виборами. Дороги після зими
У випуску новин за 8 січня станом на 19:00 – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков бере під контроль увесь виборчий процес і попереджає, що не дасть жодному кандидату фальсифікувати результати голосувань. Журналісти 24 каналу дослідили, яким чином це може вплинути на хід голосувань. Водії скаржаться, що в Україні після зими погіршується стан доріг, адже асфальт сходить разом із снігом.
Також у випуску:
Центральна виборча комісія оприлюднила остаточний список претендентів на крісло глави держави – їх 44.
Джерело: 24 канал
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