Випуск новин за 19:00: Аваков і контроль над виборами. Дороги після зими

У випуску новин за 8 січня станом на 19:00 – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков бере під контроль увесь виборчий процес і попереджає, що не дасть жодному кандидату фальсифікувати результати голосувань. Журналісти 24 каналу дослідили, яким чином це може вплинути на хід голосувань. Водії скаржаться, що в Україні після зими погіршується стан доріг, адже асфальт сходить разом із снігом.

Також у випуску: Центральна виборча комісія оприлюднила остаточний список претендентів на крісло глави держави – їх 44.