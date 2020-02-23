Випуск новин за 19:00: Автоколона з Харкова до Нових Санжар. Заклик Трампа

У випуску новин за 23 лютого станом на 19:00 – до Нових Санжар із Харкова поїхала автоколона з гостинцями. Це учасники місцевого автомайдану, які везуть солодощі евакуйованим із Уханю. Дональд Трамп закликає заблокувати публікацію книги свого ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона. Президент Сполучених Штатів Америки назвав його "зрадником".

Також у випуску: До однієї з евакуйованих у Нових Санжарах викликали медиків. Україна вибрала свого представника на Євробаченні. Переможцем національного відбору став гурт Go_A. Четверо загиблих і 20 потерпілих – це наслідки масштабних підтоплень у Перу.