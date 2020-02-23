19:41
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Випуск новин за 19:00: Автоколона з Харкова до Нових Санжар. Заклик Трампа

      Випуск новин -

      У випуску новин за 23 лютого станом на 19:00 – до Нових Санжар із Харкова поїхала автоколона з гостинцями. Це учасники місцевого автомайдану, які везуть солодощі евакуйованим із Уханю. Дональд Трамп закликає заблокувати публікацію книги свого ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона. Президент Сполучених Штатів Америки назвав його "зрадником".

      Також у випуску:

      До однієї з евакуйованих у Нових Санжарах викликали медиків.

      Україна вибрала свого представника на Євробаченні. Переможцем національного відбору став гурт Go_A.

      Четверо загиблих і 20 потерпілих – це наслідки масштабних підтоплень у Перу.

      Гороскоп на тиждень 24 лютого – 1 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку
      сьогодні
      Теги: Дональд Трамп Новини Харкова Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Страшна правда про Дебальцеве та погіршення ставлення до людей з Азії – відео тижня
      Марія Лелека
      сьогодні , 19:00 Справа нацгвардійця Марківа: допоможіть встановити правду
      Дмитро Кулеба
      сьогодні , 17:52 Парламентсько-президентська республіка: плюси, мінуси і підводні камені
      сьогодні , 17:00 Українці платитимуть 3 мільярда в рік на пенсії недоброчесним суддям: деталі
      Анна Калюжна
      сьогодні , 14:21 Паніка щодо коронавірусу: як політики скористались фейками та маніпуляцією
      Дмитро Гнап
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук