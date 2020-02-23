Випуск новин за 19:00: Автоколона з Харкова до Нових Санжар. Заклик Трампа
У випуску новин за 23 лютого станом на 19:00 – до Нових Санжар із Харкова поїхала автоколона з гостинцями. Це учасники місцевого автомайдану, які везуть солодощі евакуйованим із Уханю. Дональд Трамп закликає заблокувати публікацію книги свого ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона. Президент Сполучених Штатів Америки назвав його "зрадником".
Також у випуску:
До однієї з евакуйованих у Нових Санжарах викликали медиків.
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