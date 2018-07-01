Випуск новин за 19:00: Благодійний концерт у Львові. Втеча з в'язниці у Франції

Випуск новин за 19:00: Благодійний концерт у Львові. Втеча з в'язниці у ФранціїВипуск новин 52 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 липня станом на 19:00 – Святослав Вакарчук і Павло Гудімов знову разом на одній сцені заради благородної мети. Музиканти влаштували у Львові камерний концерт, аби підтримати родину друга, який раптово пішов із життя. У Франції феєрично уник покарання гангстер Редуан Фаїд. Злочинцеві допомогли втекти троє його спільників, які прилетіли за товаришем на вертольоті.
Також у випуску:
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Окупанти порушили "хлібне перемир'я", вночі вони обстріляли зі 120-х мінометів населений пункт Зайцеве.
Джерело: 24 канал
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