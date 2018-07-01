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Випуск новин за 19:00: Благодійний концерт у Львові. Втеча з в'язниці у Франції

Випуск новин 52 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 липня станом на 19:00 – Святослав Вакарчук і Павло Гудімов знову разом на одній сцені заради благородної мети. Музиканти влаштували у Львові камерний концерт, аби підтримати родину друга, який раптово пішов із життя. У Франції феєрично уник покарання гангстер Редуан Фаїд. Злочинцеві допомогли втекти троє його спільників, які прилетіли за товаришем на вертольоті.

Також у випуску:

В Одесі з розмахом відсвяткували День Військово-Морських Сил.

на Рівненщині п'яний водій просто на пішохідному переході збив 11-річну дівчинку.

Окупанти порушили "хлібне перемир'я", вночі вони обстріляли зі 120-х мінометів населений пункт Зайцеве.

Теги: Новини Львова Святослав Вакарчук Випуск новин
Джерело: 24 канал
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