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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ
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      Випуск новин за 19:00: Блокада в Азовському морі. "Південний потік-2"

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 19:00 – прикордонники РФ затримали близько 200 українських суден в Азовському морі. Російська сторона стверджує, що кораблі слугують для захисту Керчинського мосту. Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган запустили пергу гілку "Південного потоку-2". Дном Чорного моря Москва постачатиме Анкарі свої дешеві енергоносії.

      Також у випуску:

      Янукович платить за притулок у Росії грошима та пропагандою.

      Україна погрожує вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

      Блогер Волох пояснив, чому високопосадовці крадуть.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Випуск новин Південний потік
      Джерело: 24 канал
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