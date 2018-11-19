Випуск новин за 19:00: Блокада в Азовському морі. "Південний потік-2"

У випуску новин за 19 листопада станом на 19:00 – прикордонники РФ затримали близько 200 українських суден в Азовському морі. Російська сторона стверджує, що кораблі слугують для захисту Керчинського мосту. Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган запустили пергу гілку "Південного потоку-2". Дном Чорного моря Москва постачатиме Анкарі свої дешеві енергоносії.

Також у випуску: Янукович платить за притулок у Росії грошима та пропагандою. Україна погрожує вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин. Блогер Волох пояснив, чому високопосадовці крадуть.