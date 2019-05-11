Випуск новин за 19:00: Боротьба Зеленського з корупцією. Мито для Китаю

У випуску новин за 11 травня станом на 19:00 – щоб подолати корупцію, у команді Зеленського хочуть перезапустити антикорупційні органи та запровадити винагороди для тих, хто допоможе викрити корупціонерів. Президент США Дональд Трамп доручив розпочати підготовку до впровадження мит на майже весь китайський імпорт.

Також у випуску: Аварія за участю поліцейської машини сталась у столиці напередодні ввечері. Авто правоохоронців зіштовхнулося із автомобілем BMW, який їхав на зустріч. Російське командування наказало проросійським бойовикам з окупованого Донбасу обов'язково отримати російське громадянство.

Джерело: 24 канал