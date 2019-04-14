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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      Випуск новин за 19:00: Бойові навчання на фронті. Недоукомплектованість дільниць

      Випуск новин 79 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 квітня станом на 19:00 – щоб краще тримати оборону, українські армійці проводять постійні навчання. Зокрема, і в зоні бойових дій. На одному з таких тренувань побував воєнкор 24 каналу. Громадянська мережа "Опора" повідомляє про недоукомплектованості дільниць. Не вистачає людей для проведення виборів на Кіровоградщині.

      Також у випуску:

      У Карпатах замело снігом гору Піп Іван-Чорногірський.

      Порошенко таки приїхав на НСК "Олімпійський", попри те, що Зеленський відмовився сьогодні там зустрічатися.

      Херсонські прикордонники затримали проросійського бойовика, який вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію.

      blog_ava
      У штабі Зеленського прокоментували дебати Порошенка: Ми не беремо участі в агітаційних мітингах
      сьогодні
      12087
      Теги: Війна на Донбасі Президентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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