Випуск новин за 19:00: Бойові навчання на фронті. Недоукомплектованість дільниць
У випуску новин за 14 квітня станом на 19:00 – щоб краще тримати оборону, українські армійці проводять постійні навчання. Зокрема, і в зоні бойових дій. На одному з таких тренувань побував воєнкор 24 каналу. Громадянська мережа "Опора" повідомляє про недоукомплектованості дільниць. Не вистачає людей для проведення виборів на Кіровоградщині.
Також у випуску:
У Карпатах замело снігом гору Піп Іван-Чорногірський.
Порошенко таки приїхав на НСК "Олімпійський", попри те, що Зеленський відмовився сьогодні там зустрічатися.
Херсонські прикордонники затримали проросійського бойовика, який вирішив повернутися на підконтрольну Україні територію.
Джерело: 24 канал
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