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      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
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      Випуск новин за 19:00: Бойовики гатили по цивільних. В аеропорту Дніпра знайшли боєприпаси

      Випуск новин -

      У випуску новин за 8 березня станом на 19:00 – російські найманці вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар’їнки. Евакуація працівників та призупинення роботи міжнародного аеропорту у Дніпрі: напередодні під час проведення земляних робіт на території летовища робітники натрапили на боєприпаси.

      Також у випуску

      У Харкові провели протикоронавірусні навчання.

      Коронавірус поширився на 4 нові країни.

      Гендерна рівність в Україні: як працюється жінкам у чоловічому колективі.

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      Теги: Війна на Донбасі Новини Дніпра Випуск новин
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