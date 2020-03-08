Випуск новин за 19:00: Бойовики гатили по цивільних. В аеропорту Дніпра знайшли боєприпаси

У випуску новин за 8 березня станом на 19:00 – російські найманці вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар’їнки. Евакуація працівників та призупинення роботи міжнародного аеропорту у Дніпрі: напередодні під час проведення земляних робіт на території летовища робітники натрапили на боєприпаси.

Також у випуску У Харкові провели протикоронавірусні навчання. Коронавірус поширився на 4 нові країни. Гендерна рівність в Україні: як працюється жінкам у чоловічому колективі.