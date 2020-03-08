Випуск новин за 19:00: Бойовики гатили по цивільних. В аеропорту Дніпра знайшли боєприпаси
У випуску новин за 8 березня станом на 19:00 – російські найманці вели вогонь на ураження по мирному населенню Мар’їнки. Евакуація працівників та призупинення роботи міжнародного аеропорту у Дніпрі: напередодні під час проведення земляних робіт на території летовища робітники натрапили на боєприпаси.
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