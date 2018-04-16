Випуск новин за 19:00: Британські представники у Сирії. Крадіжка авто кума Путіна
У випуску новин за 16 квітня станом на 19:00 – у Сирії представників Організації із заборони хімічної зброї не пускають у місто Думу. У Києві п’яний співробітник автомийки вкрав автомобіль кума Путіна – Віктора Медведчука.
Також у випуску:
Чому західні партнери в переговорах більш впливові, ніж українські дипломати.
Житомирський ветеран втілює мандри як спосіб реабілітації.
Українці створили антикорупційну мапу ремонтів.
Проросійські бойовики розповсюджують інформацію про начебто обстріл ЗСУ цвинтаря у селищі Зайцеве.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі