Випуск новин за 19:00: Чергова акція за відставку Авакова під МВС. Реформа поліції

У випуску новин за 4 червня станом на 19:00 – Аваков має піти у відставку – із такою вимогою під будівлею Міністерства внутрішніх справ вчергове і вже не вперше за останні роки зібралися кілька десятків небайдужих українців. Якби Аваков та Порошенко не імітували реформу міліції, а дійсно викорінили звідти усю нечисть, то двоє причетних до вбивства дитини правоохоронців вже давно були звільнені.

Також у випуску: Людей обурюють дії правоохоронців щодо пострілу в голову 5-тирічному Кирилові, від чого той помер у лікарні. Журналісти 24 каналу зібрали інфлормацію про найгучніші злочини правоохоронців.

Джерело: 24 канал