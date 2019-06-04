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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 19:00: Чергова акція за відставку Авакова під МВС. Реформа поліції

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 червня станом на 19:00 – Аваков має піти у відставку – із такою вимогою під будівлею Міністерства внутрішніх справ вчергове і вже не вперше за останні роки зібралися кілька десятків небайдужих українців. Якби Аваков та Порошенко не імітували реформу міліції, а дійсно викорінили звідти усю нечисть, то двоє причетних до вбивства дитини правоохоронців вже давно були звільнені.

      Також у випуску:

      Людей обурюють дії правоохоронців щодо пострілу в голову 5-тирічному Кирилові, від чого той помер у лікарні.

      Журналісти 24 каналу зібрали інфлормацію про найгучніші злочини правоохоронців.

      blog_ava
      Вбивство 5-річного хлопчика: слідство відпрацьовує ще одну версію трагедії
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Міністерство внутрішніх справ Новини Києва Арсен Аваков Реформи Поліція
      Джерело: 24 канал
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