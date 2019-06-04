Випуск новин за 19:00: Чергова акція за відставку Авакова під МВС. Реформа поліції
У випуску новин за 4 червня станом на 19:00 – Аваков має піти у відставку – із такою вимогою під будівлею Міністерства внутрішніх справ вчергове і вже не вперше за останні роки зібралися кілька десятків небайдужих українців. Якби Аваков та Порошенко не імітували реформу міліції, а дійсно викорінили звідти усю нечисть, то двоє причетних до вбивства дитини правоохоронців вже давно були звільнені.
Також у випуску:
Людей обурюють дії правоохоронців щодо пострілу в голову 5-тирічному Кирилові, від чого той помер у лікарні.
Журналісти 24 каналу зібрали інфлормацію про найгучніші злочини правоохоронців.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі