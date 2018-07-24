Випуск новин за 19:00: Чергова смерть від кору в Україні. Причини отруєння у таборі "Орлятко"

У випуску новин за 24 липня станом на 19:00 – на Київщині від ускладнень після інфекції померла півтора-річна дитина. Лікарі спростовують, що це епідемія. Брудні руки кухара, яка не помила їх після туалету, стали причиною отруєння дітей у таборі "Орлятко", що на Донеччині. Зразки їжі, якою востаннє годували там дітей дослідили в обласному лабораторному центрі.

Також у випуску: Сенцов у листах розповідає про роботу над фільмами та здоров'я. Масштабні пожежі у Греції: понад 79 людей загинули. В Одесі родина отруїлася грибами. Вагітна жінка та син померли.