Випуск новин за 19:00: Чергова смерть від кору в Україні. Причини отруєння у таборі "Орлятко"
У випуску новин за 24 липня станом на 19:00 – на Київщині від ускладнень після інфекції померла півтора-річна дитина. Лікарі спростовують, що це епідемія. Брудні руки кухара, яка не помила їх після туалету, стали причиною отруєння дітей у таборі "Орлятко", що на Донеччині. Зразки їжі, якою востаннє годували там дітей дослідили в обласному лабораторному центрі.
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Джерело: 24 канал
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