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НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ
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НОВИНИ ПОЛЬЩІ ІГОР ГУЖВА НЕГОДА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ

Випуск новин за 19:00: Чеський депутат незаконно відвідав Крим. Жахливі наслідки кору

Випуск новин 19:56, сьогодні 80 Читать новость на русском

У випуску новин за 6 лютого станом на 19:00 – депутат Сенату Чехії Ярослав Доубрава з колегами незаконно відвідали окуповану частину України. Там вони зустрілися із військовими РФ. В Україні уже четверта смерть за останній місяць від кору. Упродовж останнього тижня січня захворіли ще 930 людей.

Також у випуску:

Донька Віктора Шокіна збирається подати до суду на Джо Байдена. Усе через висловлювання колишнього віце-президента США, який у своїй промові обізвав його "сучим сином".

У Харкові почався суд у справі кривавої ДТП, через яку загинули 6 людей. Водії Олена Зайцева та Геннадій Дронов уперше зустрілися на одній лаві підсудних.

У компанії "Нова Пошта" поцупили базу даних клієнтів.

Теги: Віктор Шокін Випуск новин Чехія Анексія Криму Кір ДТП у Харкові
Джерело: 24 Канал
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