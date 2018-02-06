Випуск новин за 19:00: Чеський депутат незаконно відвідав Крим. Жахливі наслідки кору

У випуску новин за 6 лютого станом на 19:00 – депутат Сенату Чехії Ярослав Доубрава з колегами незаконно відвідали окуповану частину України. Там вони зустрілися із військовими РФ. В Україні уже четверта смерть за останній місяць від кору. Упродовж останнього тижня січня захворіли ще 930 людей.

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У Харкові почався суд у справі кривавої ДТП, через яку загинули 6 людей. Водії Олена Зайцева та Геннадій Дронов уперше зустрілися на одній лаві підсудних.

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