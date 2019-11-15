Випуск новин за 19:00: Де в Україні вибухали боєприпаси. Реформа науки

У випуску новин за 15 листопада станом на 19:00 – прецендентів із вибухами боєприпасів в Україні достатньо. Лише у Балаклії, що на Харківщині, таке за останні роки ставалося тричі. Українська наука останні десятиліття занепадає. Мовиться, зокрема, про брак фінансування, відтік молодих науковців за кордон та імітацію науки замість реальних відкриттів.

Також у випуску: Мінус двоє в "Слузі народу": за що мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції.