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      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
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      Випуск новин за 19:00: Де в Україні вибухали боєприпаси. Реформа науки

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 19:00 – прецендентів із вибухами боєприпасів в Україні достатньо. Лише у Балаклії, що на Харківщині, таке за останні роки ставалося тричі. Українська наука останні десятиліття занепадає. Мовиться, зокрема, про брак фінансування, відтік молодих науковців за кордон та імітацію науки замість реальних відкриттів.

      Також у випуску:

      Мінус двоє в "Слузі народу": за що мажоритарників Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції.  

      У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень
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      Теги: Новини України Випуск новин Вибухи у Балаклії Наука Реформи Новини Харкова
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