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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Дебати на "Олімпійському". Низька явка українців за кордоном

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 квітня станом на 19:00 – кандидат у президенти та чинний голова держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський". Перед першим туром місце голосування на закордонне змінили понад 400 тисяч людей. Проте проголосували з них лише трохи більше, ніж 50 тисяч.

      Також у випуску: 

      20-річний боєць-доброволець і парамедик із Маріуполя Микола Волков помер вранці 15 квітня у лікарні імені Мечникова в Дніпрі.

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      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Президентські вибори 2019 Випуск новин ЦВК
      Джерело: 24 канал
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