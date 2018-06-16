Випуск новин за 19:00: Денісова не може потрапити до політв'язнів в РФ. Послуги Манафорта

У випуску новин за 16 червня станом на 19:00 – омбудсвумен Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого в Росії Миколи Карпюка. Вчора її не пустили до Олега Сенцова. Колишній канцлер Австрії, суддя бельгійського Конституційного суду, екс-прем’єр Італії та низка інших європейських політиків лобіювали інтереси Януковича в Європі і США. Групу лобістів для нього організував Пол Манафорт.

Також у випуску: У Черкасах вибухнула автівка місцевого бізнесмена, чоловік загинув. Італія закрила порти для двох суден із біженцями. Суми вперше прийняли Ігри героїв війни "Сила нації".