Випуск новин за 19:00: Денісова не може потрапити до політв'язнів в РФ. Послуги Манафорта
У випуску новин за 16 червня станом на 19:00 – омбудсвумен Людмилу Денісову не пустили до ув'язненого в Росії Миколи Карпюка. Вчора її не пустили до Олега Сенцова. Колишній канцлер Австрії, суддя бельгійського Конституційного суду, екс-прем’єр Італії та низка інших європейських політиків лобіювали інтереси Януковича в Європі і США. Групу лобістів для нього організував Пол Манафорт.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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