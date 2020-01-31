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      Випуск новин за 19:00: Дезінформація у ЗМІ. Відкриття мосту

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 19:00 – напередодні Мінкульт представив законопроєкт "Про дезінформацію", який покликаний відокремити журналістів від пропагандистів та карати за фейки. Він спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії. Подільсько-Воскресенський міст у Києві відкриють 2020 року. Його будівництво триває майже 30 років.

      Також у випуску:

      Велика Британія офіційно виходить зі складу Євросоюзу.

       

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      Теги: Новини Києва Випуск новин Медіа ЗМІ Pro новини
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