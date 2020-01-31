Випуск новин за 19:00: Дезінформація у ЗМІ. Відкриття мосту

У випуску новин за 31 січня станом на 19:00 – напередодні Мінкульт представив законопроєкт "Про дезінформацію", який покликаний відокремити журналістів від пропагандистів та карати за фейки. Він спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії. Подільсько-Воскресенський міст у Києві відкриють 2020 року. Його будівництво триває майже 30 років.

Також у випуску: Велика Британія офіційно виходить зі складу Євросоюзу.