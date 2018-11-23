21:33
23 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, 22 листопада
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, 22 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ

      Випуск новин за 19:00: Диктаторський законопроект про наклеп. Нові міністри

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 19:00 – народні депутати із президентської фракції зареєстрували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність журналістів за, так званий, наговір. В уряді з'явилась нова посада міністра – у справах ветеранів. Ним стала Ірина Фріз. Також депутати проголосували за нового очільника Мінфіну – Оксану Маркарову.

      Також у випуску:

      Президент України має регулярні таємні зустрічі із кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

      Теги: Випуск новин Кабінет Міністрів України Законодавство журналісти Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      сьогодні , 21:15 Про "чорні діри" бюджету України та незвичайних міністрів
      Артем Овдієнко 68
      Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      сьогодні , 18:00 Легалізація єврономерів: хто такі євробляхери та чому вони проти
      Євгенія Мазур 1052
      Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      сьогодні , 17:34 Порошенко і Медведчук: чому ворог приходить додому?
      Артем Овдієнко 1139
      Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      сьогодні , 16:18 Міністерство у справах ветеранів очолила Ірина Фріз: що про неї відомо
      2026
      Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      сьогодні , 15:00 Беларусь продала оружие Азербайджану в пику России. Причем здесь Украина?
      Злой Одессит 2991
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 13 червня станом на 23:00
       13 червня 2015 , 23:50
      Випуск новин за 14:00: Встановлено причетних до збиття "Боїнга". Новий дім Обами
       16 листопада 2016 , 15:21
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук