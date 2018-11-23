Випуск новин за 19:00: Диктаторський законопроект про наклеп. Нові міністри

У випуску новин за 23 листопада станом на 19:00 – народні депутати із президентської фракції зареєстрували законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність журналістів за, так званий, наговір. В уряді з'явилась нова посада міністра – у справах ветеранів. Ним стала Ірина Фріз. Також депутати проголосували за нового очільника Мінфіну – Оксану Маркарову.

Також у випуску: Президент України має регулярні таємні зустрічі із кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.