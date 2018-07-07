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Випуск новин за 19:00: Дівчинка вбила батька на Львівщині. Фільм про Стуса

Випуск новин 35 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 липня станом на 19:00 – на Львівщині, захищаючись від п'яного батька, 13-річна дівчинка завдала своєму батьку смертельних ударів ножем. Про українського дисидента Василя Стуса знімуть художній фільм.

Також у випуску:

Прооперували трьох бійців, які отримали найважчі поранення під час вибуху міномета "Молот" на рівненському полігоні.

Шевченківський райсуд Києва взяв під варту чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського Дмитра Глушака. 

У Ніжині через обвал плити у недобудові загинули троє підлітків, яким було від 12 до 14 років. У місті оголосили триденну жалобу.

Акторка Римма Зюбіна оприлюднила лист від Олега Сенцова.

На Закарпатті оголосили день жалоби у пам'ять за загиблими військовими на полігоні в Рівному.

Теги: Випуск новин Кримінальні новини Новини Львова
Джерело: 24 канал
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