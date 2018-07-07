Випуск новин за 19:00: Дівчинка вбила батька на Львівщині. Фільм про Стуса

Випуск новин за 19:00: Дівчинка вбила батька на Львівщині. Фільм про СтусаВипуск новин 35 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 липня станом на 19:00 – на Львівщині, захищаючись від п'яного батька, 13-річна дівчинка завдала своєму батьку смертельних ударів ножем. Про українського дисидента Василя Стуса знімуть художній фільм.
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Джерело: 24 канал
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