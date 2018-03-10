Випуск новин за 19:00: Для НАН України запланували 3,7 мільярдів гривень. Гонщиця з Харкова
Випуск новин 19:52, 10 березня 164 Читать новость на русском
У випуску новин за 10 березня станом на 19:00 – у 2018 році на українську науку витратять 3,7 мільярдів гривень. За світовою практикою така сума є мізерною. Як харківська джиперка Олена Кошеленко досягла успіху у спортивній кар'єрі гонщиці.
Також у випуску:
Внаслідок погоні у Рівному постраждали двоє поліцейських.
У Словаччині відбувся багатотисячний мітинг через вбивство журналіста Яна Куцяка.
НАТО офіційно визнало прагнення України приєднатись до Альянсу.
Джерело: 24 Канал
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