Випуск новин за 19:00: Для НАН України запланували 3,7 мільярдів гривень. Гонщиця з Харкова

У випуску новин за 10 березня станом на 19:00 – у 2018 році на українську науку витратять 3,7 мільярдів гривень. За світовою практикою така сума є мізерною. Як харківська джиперка Олена Кошеленко досягла успіху у спортивній кар'єрі гонщиці.

Також у випуску: Внаслідок погоні у Рівному постраждали двоє поліцейських. У Словаччині відбувся багатотисячний мітинг через вбивство журналіста Яна Куцяка. НАТО офіційно визнало прагнення України приєднатись до Альянсу.