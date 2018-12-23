Випуск новин за 19:00: Добрі новини з фронту. Відновлення роботи ярмарку у Львові
У випуску новин за 23 грудня станом на 19:00 – російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню, ніхто з бійців ЗСУ не постраждав. Після ретельної перевірки спеціальною комісією роботу ярмарку у Львові, де стався вибух, частково відновлять.
Також у випуску:
Індонезію накрило цунамі, найбільше руйнувань – на північному узбережжі острова Ява.
У 78 об'єднаних територіальних громадах в Україні відбуваються вибори.
Перевірки ярмарків у різних містах України.
Джерело: 24 канал
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