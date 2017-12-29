Випуск новин за 19:00: Допит Саакашвілі. Безпритульні тварини у Львові
Випуск новин 19:48, 29 грудня 143 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 грудня станом на 19:00 – Міхеїл Саакашвілі сьогодні був на допиті в Печерському управлінні поліції. У Львові шукають господарів для безпритульних собак.
Також у випуску:
Трьох важкопоранених українських бійців доправили із Маріуполя до Дніпра.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян запевняє, що Ryanair запрацює в Україні у 2018 році.
Нова атака на християн у Єгипті.
Джерело: 24 Канал
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