Випуск новин за 19:00: Досягнення армії України. Статус учасників бойових дій для воїнів УПА
У випуску новин за 6 грудня станом на 19:00 – за п'ять років війни українське військо дуже змінилось, ми бодай закрили елементарні потреби в одязі, транспорті, зв'язку та харчуванні. Збройні сили України входять в десятку найсильніших армій Європи. Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій.
Також у випуску:
Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій.
Як бойовики перетворили на жах життя ув'язнених в окупованому Донбасі.
Джерело: 24 канал
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