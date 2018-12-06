Випуск новин за 19:00: Досягнення армії України. Статус учасників бойових дій для воїнів УПА

У випуску новин за 6 грудня станом на 19:00 – за п'ять років війни українське військо дуже змінилось, ми бодай закрили елементарні потреби в одязі, транспорті, зв'язку та харчуванні. Збройні сили України входять в десятку найсильніших армій Європи. Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій.

Також у випуску: Верховна Рада надала воїнам УПА статус учасників бойових дій. Як бойовики перетворили на жах життя ув'язнених в окупованому Донбасі.