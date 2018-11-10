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      Випуск новин за 19:00: ДТП у Рівному. Аудіодокази вбивства Хашоггі

      Випуск новин 110 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 19:00 – на Рівненщині на трасі Київ-Чоп мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, троє людей загинуло. Туреччина має докази вбивства Хашоггі, які вже встигла надіслати Сполученим Штатам, Великій Британії, Франції, Німеччині та низці інших країн.

      Також у випуску:

      Через кір за неповний 2018 рік померло 15 людей, 36 тисяч – на лікарняних ліжках.

      На Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь.

      Луганські терористи готують серію терактів під час так званих виборів, які відбудуться в ОРДЛО завтра.

      Теги: Жертви Випуск новин Джамаль Хашоггі Рівне Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 10 листопада
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