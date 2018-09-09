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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 19:00: ДТП з президентом Молдови Додоном. Фінал "Ігор нескорених"

Випуск новин 47 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 вересня станом на 19:00 – Президент Молдови Ігор Додон потрапив у ДТП на трасі Страшени – Калараш. Кортеж президента зіткнувся з вантажівкою. Медики заявляють, що стан президента стабільний, у нього незначні ушкодження. У Києві позмагалися важкопораненні ветерани війн, параспортсмени і силовики. На фінал "Ігор героїв" з'їхалися з усієї України, Грузії, США, Британії.

Також у випуску: 

ДТП в Одесі: тримання під вартою без права внесення застави, саме такий запобіжний захід буде вимагати прокуратура для водія BMW.

В Росії люди протестують проти підвищення пенсійного віку: понад триста затриманих. 

На святкування іудейського нового року до Умані приїхали приблизно 25 тисяч хасидів з усього світу.

Теги: Новини Києва Аварії та ДТП Випуск новин Ігри нескорених Молдова
Джерело: 24 канал
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