Випуск новин за 19:00: ДТП з президентом Молдови Додоном. Фінал "Ігор нескорених"

У випуску новин за 9 вересня станом на 19:00 – Президент Молдови Ігор Додон потрапив у ДТП на трасі Страшени – Калараш. Кортеж президента зіткнувся з вантажівкою. Медики заявляють, що стан президента стабільний, у нього незначні ушкодження. У Києві позмагалися важкопораненні ветерани війн, параспортсмени і силовики. На фінал "Ігор героїв" з'їхалися з усієї України, Грузії, США, Британії.

Також у випуску:

ДТП в Одесі: тримання під вартою без права внесення застави, саме такий запобіжний захід буде вимагати прокуратура для водія BMW.

В Росії люди протестують проти підвищення пенсійного віку: понад триста затриманих.

На святкування іудейського нового року до Умані приїхали приблизно 25 тисяч хасидів з усього світу.