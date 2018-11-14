Випуск новин за 19:00: Електромобільний бум в Україні. Пам'ять Героїв Небесної Сотні
У випуску новин за 14 листопада за 19:00 – В Україні електромобільний бум, за попередній рік електрокарів стало значно більше, тепер їх понад 9 тисяч. 21 листопада відзначатимуть п'яту річницю Євромайдану, проте меморіалу українським героям досі немає.
Також у випуску:
У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.
Джерело: 24 канал
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