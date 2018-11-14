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      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 19:00: Електромобільний бум в Україні. Пам'ять Героїв Небесної Сотні

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 листопада за 19:00 – В Україні електромобільний бум, за попередній рік електрокарів стало значно більше, тепер їх понад 9 тисяч. 21 листопада відзначатимуть п'яту річницю Євромайдану, проте меморіалу українським героям досі немає.

      Також у випуску:

      У Києві трапилося понад 300 аварій та ДТП через великий снігопад, але мешканці міста радіють погоднім змінам.

      Теги: Випуск новин Авто Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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