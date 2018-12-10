Випуск новин за 19:00: Енергозалежність від Росії. Вибори-2019: нові обличчя, старі обіцянки
У випуску новин за 10 грудня станом на 19:00 – Україна просить світову спільноту запровадити антиросійські санкції. Та Захід не піде на радикальні кроки, адже дешеві нафта та газ натепер – "кров" європейської економіки. У політиці мало нових облич, бо українці не голосують за молодих політиків і віддають голоси "старим лисам" через острах, що нові політики впишуться у стару корупційну систему.
Також у випуску:
Віктор Чумак підтримав Анатолія Гриценка як кандидата у президенти і очолить його виборчий штаб.
Нові нюанси у справі Миколи Мартиненка.
Джерело: 24 канал
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