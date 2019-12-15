Випуск новин за 19:00: Етичний кодекс від Дубінського. Пробний перепис населення

У випуску новин за 15 грудня станом на 19:00 – депутат Олександр Дубінський розробив етичний кодекс для народних депутатів від "Слуги народу". Втім, там немає жодного слова про бійки та лайки народних обранців. В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення, який триватиме до 23 грудня. Участь у ньому беруть мешканці частини Оболонського району столиці та селища Пісківка на Київщині.

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