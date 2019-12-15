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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Етичний кодекс від Дубінського. Пробний перепис населення

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 грудня станом на 19:00 – депутат Олександр Дубінський розробив етичний кодекс для народних депутатів від "Слуги народу". Втім, там немає жодного слова про бійки та лайки народних обранців. В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення, який триватиме до 23 грудня. Участь у ньому беруть мешканці частини Оболонського району столиці та селища Пісківка на Київщині.

      Також у випуску: 

      На фронті загинув український військовий Сергій Михальчук. Він служив у бригаді швидкого реагування Національної гвардії.

      Понад сто кілограмів бурштину польські прикордонники вилучили у двох українців, це найбільша за рік контрабанда на цій ділянці кордону.

      Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку їхнього опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва. 

      Вифлеємський вогонь миру традиційно прибув в Україну, його з Відня привезли пластуни.

       

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      Теги: Випуск новин Слуга народу Олександр Дубінський Новини України Новини Києва
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