Випуск новин за 19:00: Етичний кодекс від Дубінського. Пробний перепис населення
У випуску новин за 15 грудня станом на 19:00 – депутат Олександр Дубінський розробив етичний кодекс для народних депутатів від "Слуги народу". Втім, там немає жодного слова про бійки та лайки народних обранців. В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення, який триватиме до 23 грудня. Участь у ньому беруть мешканці частини Оболонського району столиці та селища Пісківка на Київщині.
Також у випуску:
На фронті загинув український військовий Сергій Михальчук. Він служив у бригаді швидкого реагування Національної гвардії.
Понад сто кілограмів бурштину польські прикордонники вилучили у двох українців, це найбільша за рік контрабанда на цій ділянці кордону.
Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку їхнього опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва.
Вифлеємський вогонь миру традиційно прибув в Україну, його з Відня привезли пластуни.
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