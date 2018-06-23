Випуск новин за 19:00: Евакуація дитячого табору у Закарпатті. Переведення Балуха в ІТТ

Випуск новин за 19:00: Евакуація дитячого табору у Закарпатті. Переведення Балуха в ІТТВипуск новин 34 Читать новость на русском
У випуску новин за 23 червня станом на 19:00 – дитячий наметовий табір на горі у Закарпатті заблокувала заметіль, дітей та вихователів довелось евакуювати. Володимира Балуха перевели із в'язниці в ізолятор тимчасового тримання, але там з нього знущаються через те. що він українець.
Також у випуску:
Мільйонні мітинги у Туреччині.
СБУ попередила теракт у Харкові.
Наймасовіші заняття йогою у Києві: намагаються встановити рекорд.
Джерело: 24 канал
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