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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 19:00: Евакуація українців з Уханю. Затримання поліцейського в Харкові

      Випуск новин

      У випуску новин за 13 лютого станом на 19:00 – А за українцями, які б уже мали повернутися з епіцентру смертельного китайського вірусу, досі ніхто не приїхав. Уже четвертий день у місті Ухань вони чекають на чартерний рейс. Але ні причин відтермінування, ані нової дати вильоту нашим співвітчизникам не повідомляють. У Харкові затримали копа, який поранив місцевого жителя.

      Також у випуску:

      За результатами балістичної експертизи, український катер "Бердянськ" в листопаді 2018 року обстріляв російський ударний вертоліт. 

      Людей просять не панікувати, бо на Київщині планують антитерористичні навчання. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

      Рекордна кількість жертв від коронавірусу. Тільки за останню добу від недуги загинуло 254 людини, Загальна кількість жертв вже сягнула 1370.

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      Теги: Новини Харкова Поліція Випуск новин
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