Випуск новин за 19:00: Евакуація українців з Уханю. Затримання поліцейського в Харкові

У випуску новин за 13 лютого станом на 19:00 – А за українцями, які б уже мали повернутися з епіцентру смертельного китайського вірусу, досі ніхто не приїхав. Уже четвертий день у місті Ухань вони чекають на чартерний рейс. Але ні причин відтермінування, ані нової дати вильоту нашим співвітчизникам не повідомляють. У Харкові затримали копа, який поранив місцевого жителя.

Також у випуску: За результатами балістичної експертизи, український катер "Бердянськ" в листопаді 2018 року обстріляв російський ударний вертоліт. Людей просять не панікувати, бо на Київщині планують антитерористичні навчання. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Рекордна кількість жертв від коронавірусу. Тільки за останню добу від недуги загинуло 254 людини, Загальна кількість жертв вже сягнула 1370.