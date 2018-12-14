Випуск новин за 19:00: Фейк про Порошенка в російських ЗМІ. Акція на підтримку моряків

У випуску новин за 14 грудня станом на 19:00 – у російських ЗМІ 11 грудня з'яилася фейкова інформація про смерть Петра Порошенка, після того, як він підписав договір про розірвання дружби з Росією. .Українців закликають активно підтримувати наших військовополонених моряків – писати їм листи у СІЗО Лефортово.

Також у випуксу: За часів екс-президента Віктора Януковича було багато чуток, хто ж перша леді України, бо він майже не з'являвся на публіці з офіційною дружиною.