Випуск новин за 19:00: Фінансова підтримка МВФ. Підготовка до дебатів

У випуску новин за 9 квітня станом на 19:00 – найбільший ризик для України у 2019 році – вилетіти з програми фінансової підтримки МВФ. Припинення співпраці загрожує новою фінансовою кризою. На НСК "Олімпійському" Сергій Яровий, Сергій Князєв та Микола Чечоткін вирішували, як краще підготувати стадіон до дебатів.

Також у випуску: Зовнішня та внутрішня політика Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Джерело: 24 канал