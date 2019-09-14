Випуск новин за 19:00: Формула Штайнмаєра для Донбасу. Булгаков FEST у Києві

У випуску новин за 14 вересня станом на 19:00 – війни завершуються укладенням угод про мир, де є переможець і переможений. Останніми днями все частіше високопосадовці почали згадувати так звану "формулу Штанмайєра". На Андріївському узвозі проводять Булгаков FEST. Там можна купити книги письменника та подивитися під відкритим небом фільм "Собаче серце", знятий за його твором.

Також у випуску: Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт щодо змін до Виборчого кодексу. Його прийняли народні депутати попереднього скликання Верховної Ради України. Небо біля Черкас заполонили повітряні кулі. Там розпочався фестиваль Mriya-Fest, його проводять до дня міста. Висота однієї кулі - 22 метри, це заввишки у семиповерховий будинок.

Джерело: 24 канал