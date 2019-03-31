Випуск новин за 19:00: Голосування на передовій. Порушення у Кропивницькому

У випуску новин за 31 березня станом на 19:00 – військовослужбовці, які перебувають у зоні проведення Операції об'єднаних сил, вперше змогли взяти участь в українських виборах змогли взяти військовослужбовці. У Кропивницькому 30 пацієнтів лікарні для ветеранів війни не змогли проголосувати, їх не було у виборчих списках.

Також у випуску: Як голосували кандидати у президенти. Як голосують на президентських виборах українці за кордоном. В Україні фіксують сотні порушень на виборах.

Джерело: 24 канал