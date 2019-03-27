Випуск новин за 19:00: Голосування "не по приколу". Світова преса про вибори в Україні

У випуску новин за 27 березня станом на 19:00 – Вакарчук у Facebook закликав українців "не голосувати по приколу". Тут дивує те, що за красивими словами там чітко прослідковувалася антиреклама в бік Зеленського. Тема українських виборів широко тиражована в іноземних медіа, зокрема у виданнях США, Британії, Євросоюзу та навіть Індії. Деякі журналісти називають цю кампанію чи не найбруднішою.

Також у випуску: До виборів менше тижня, а на каналі Коломойського стартує прем'єра нового сезону "Слуга народу". Кандидати у президенти витратили мільйони гривень на передвиборчу кампанію.

Джерело: 24 Канал