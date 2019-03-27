Випуск новин за 19:00: Голосування "не по приколу". Світова преса про вибори в Україні
У випуску новин за 27 березня станом на 19:00 – Вакарчук у Facebook закликав українців "не голосувати по приколу". Тут дивує те, що за красивими словами там чітко прослідковувалася антиреклама в бік Зеленського. Тема українських виборів широко тиражована в іноземних медіа, зокрема у виданнях США, Британії, Євросоюзу та навіть Індії. Деякі журналісти називають цю кампанію чи не найбруднішою.
Також у випуску:
До виборів менше тижня, а на каналі Коломойського стартує прем'єра нового сезону "Слуга народу".
Кандидати у президенти витратили мільйони гривень на передвиборчу кампанію.
Джерело: 24 Канал
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